В Ростовской области рядом с ТЦ «Мега» собираются построить жилые многоэтажные дома

Проект строительства одобрили в частной экспертной организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на территории Аксая, в 90 метрах от ТЦ «Мега», собираются выстроить многоэтажные жилые высотки. Этот проект уже одобрили в частной экспертной организации, указано на сайте ГИС ЕГРЗ.

Судя по открытым данным, планы и расчеты подготовили в ростовской компании «Проект-21». Документацию рассмотрела «Краснодарская межрегиональная негосударственная экспертиза». Застройщиком выступает «Специализированный застройщик Доннефтестрой».

Известно, что утвержденный проект внесли в реестр 6 марта 2023 года. Добавим, речь идет о земельном участке с кадастровым номером 61:02:0600010:21990. По данным портала roskarta.com, его общая площадь составляет 15760 кв. метров.

Добавим, ранее стало известно, что в Ростове на Пушкинской, рядом со старинными зданиями, намерены возвести многоэтажный дом.

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