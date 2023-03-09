Европейский суд по правам человека отклонил жалобу жительницы Ростова-на-Дону

Ростовчанка собиралась судиться в ЕСПЧ с администрацией донской столицы Фото: Артем КИЛЬКИН

Жалобу от жительницы Ростова-на-Дону отклонили в Европейском суде по правам человека, в инстанции не стали поддерживать спор с городскими властями. Об этом со ссылкой на медиацентр ЕСПЧ в Страсбурге сообщает ИА «Дон 24».

Оказывается, ростовчанка осталась недовольна тем, что в 2013 году ей отказали в проведении акции протеста около памятника Ленину и предложили другое место для для выступлений. По этому вопросу активистка не нашла согласия в Ростовском областном суде и напрямую обратилась в ЕСПЧ.

- Рассматривать заявление отказались. Это решение приняли 2 февраля 2023 года на заседании комитета под председательством судьи Дариана Павли. Суд не может возбудить разбирательство по делу в связи с несоблюдением условий подачи документов, - пояснил один из медиаофицеров ЕСПЧ.

К слову, с марта прошлого года Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение подобных жалоб из-за того, что Россия перестала быть членом Совета Европы.

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