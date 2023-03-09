В Ростове-на-Дону молодого человека заподозрили в жестоком обращении с животными

Сотрудники полиции сейчас проверяют информацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону юного видеоблогера заподозрили в издевательствах над собственной собакой и другими животными. Сейчас эту информацию уточняют, сообщили в пресс-службе управления МВД России по донскому региону.

- Полицейские проводят проверку по факту опубликованной в сети информации о возможном жестоком обращении с животными со стороны местного жителя, - прокомментировали в ведомстве.

Добавим, ранее в социальных сетях люди пожаловались на ролики юноши, который якобы «стирал своего пса в стиральной машине» и «распылял ему в морду перцовый баллончик». Также, предварительно, молодой человек пытался натравливать своего питомца на других четвероногих.

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