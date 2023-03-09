Осадки и сильный ветер ожидаются в Ростовской области до конца дня 9 марта

Ветер может подняться до 15-18 м/с Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области в течение 9 марта ожидаются осадки с сильными порывами ветра. Информацию об этом опубликовали синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- Будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие и умеренные дожди. Ветер - юго-западный и южный 6-11 м/с, иногда порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 9-14 градусов, по югу региона - до +18, - говорится в прогнозе.

К слову, 10 и 11 марта на Дону также обещают дожди. Ветер в пятницу и субботу сохранится в районе 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с. По ночам столбики термометров будут колебаться от +3 до +9 градусов, днем и ожидается до +11-14, в отдельных территориях будет до +16-18 градусов.

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