В Ростове высадят больше 140 тысяч цветов

Всего появятся более 140 тысяч цветов. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове-на-Дону высалят более 140 тысяч цветов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
По словам главы города, в теплицах Дирекции парков и парке им. М. Горького идет активная подготовка к предстоящему весенне-летнему сезону.
- Специалисты готовят к высадке красные колеусы, оранжевые тагетесы, разноцветные катарантусы, петунии и другие. Всего появятся более 140 тысяч цветов, – отметил Алексей Логвиненко.
В ближайшее время на клумбах города появится настоящая красота, которая будет радовать горожан и гостей Ростова яркими цветами.
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