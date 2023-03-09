В Ростове высадят больше 140 тысяч цветов

Всего появятся более 140 тысяч цветов. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону высалят более 140 тысяч цветов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы города, в теплицах Дирекции парков и парке им. М. Горького идет активная подготовка к предстоящему весенне-летнему сезону.

- Специалисты готовят к высадке красные колеусы, оранжевые тагетесы, разноцветные катарантусы, петунии и другие. Всего появятся более 140 тысяч цветов, – отметил Алексей Логвиненко.

В ближайшее время на клумбах города появится настоящая красота, которая будет радовать горожан и гостей Ростова яркими цветами.

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