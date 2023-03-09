В Ростовской области загорелась компрессорная станция, которая подает газ в «Турецкий поток»

На подачу газа возгорание не повлияло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области произошел пожар на газовой компрессорной станции «Шахтинская», возгорание уже потушили. Случившееся сегодня, 9 марта, подтвердили в пресс-службе донского управления МЧС.

По данным экстренного ведомства, происшествие зафиксировали вчера вечером. Вызов поступил около 20:54, в 21:21 горение ликвидировали на площади в 20 кв. метров.

- Работа станции не нарушена, на подачу газа возгорание не повлияло, - прокомментировали в МЧС.

Добавим, речь идет о головной ределительной подстанции, которая находится в районе поселка Заозерье в Октябрьском сельском районе Ростовской области. По данным «Газпрома», объект построили в рамках расширения Единой системы газоснабжения для подачи голубого топлива в «Турецкий поток» и потребителям, живущим на юге России.

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