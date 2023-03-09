Строительство технопарка «Гранит» в Ростове планируют завершить в 2023 году

В Ростове продолжают создавать условия для запуска импортозамещающих производств Фото: Михаил ФРОЛОВ

Промышленный технопарк на базе оборонного завода в Ростове-на-Дону планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Эту информацию сегодня, 9 марта, подтвердили в городской администрации.

- Начало строительства на базе ПАО «Гранит» было перенесено в связи с выполнением предприятия государственного оборонного заказа. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году, - прокомментировали власти.

Напомним, в создание объекта планируют вложить около 1,5 млрд рублей инвестиций. В 2021 году сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил о том, что под будущий технопарк намерены выделить площадь в 6 га. Предварительно, на этой территории могут разместить до 15 предприятий малого и среднего бизнеса.

К слову, подобную территорию - особую экономическую зону - также собираются создать в Новочеркасске. Под эти цели отвели 304,9 га. В течение 5 лет на Дону намерены возвести несколько десятков заводов.

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