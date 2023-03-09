Об оздоровлении Дона, защите от пожаров и экотуризме рассказал министр природных ресурсов Михаил Фишкин

Министр рассказал о самых важных вопросах экологии Дона. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Расчистят ли реку Темерник в Ростове?

Сколько посадят деревьев в регионе для восполнения лесов? И какие меры принимаются в области, чтобы защитить угодья и без того малолесного донского региона от пожаров и браконьеров?

Как идет оздоровление реки Дон, о котором говорят на федеральном уровне. Что уже сделано? И что предстоит сделать в этом году?

Об этом и многом другом рассказал гость студии радио «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Включайте радио «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» в четверг, 9 марта, в 17.03 на 89,8 FM!

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