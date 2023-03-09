В 2020 году «Бизон-Трек-Шоу» не проводили из-за коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Ростовской области снова отменили гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу». Об этом в марте сообщили организаторы соревнований.

- Решение принято для обеспечения безопасности участников и зрителей в условиях нестабильной международной обстановки, - говорится в объявлении.

Дату следующего состязания обещают дополнительно объявить через время.

Напомним, гонки на сельхозтехнике придумали для популяризации профессии сельских механизаторов и привлечения молодежи в сферу АПК.

Почти за 20 лет, с 2002 года, на Дону в рамках турнира состоялось 17 соревнований. В них приняли участие более 300 человек. Призеры получили 39 единиц тракторов и сельхозтехники.

Известно, что в 2020 году «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области не проводили из-за коронавируса, также заезды были отменены в 2022 году.

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