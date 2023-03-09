В Константиновске спасли двух рыбаков, провалившихся под лед

Выходить на лед в первые весенние дни очень опасно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области помогли двум провалившимся под лед рыбакам. Мужчины могли погибнуть, но их вовремя вытащили из воды, рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Все случилось на верхнем подходном канале Константиновска рано утром 9 марта. Любители рыбалки вышли на замерзшую гладь, и она сразу же начала трескаться. Избежать опасности не удалось, в итоге мужчины за считанные секунды оказались в ледяном водоеме.

- Пострадавших передали сотрудникам «скорой» для госпитализации в местную ЦГБ, - сообщили в ГКУ РО «РО ПСС».

Жителям Дона напоминают: выходить на лед очень опасно, особенно в первые весенние дни. Из-за перепада температур замерзшая вода часто бывает довольно хрупкой. Без специальной подготовки и спасательных средств на лед лучше не выходить. При любых несчастных случаях нужно звонить по номеру «112».

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