Расчистят ли реку Темерник в Ростове, рассказал министр природных ресурсов и экологии Дона

Документы уже находятся в федеральном агентстве. Планируется выделение 190 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Будет ли полностью расчищена река Темерник — один из важнейших элементов природно-экологического каркаса территории Большого Ростова. Об этом в своем интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону» рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Как объяснил министр, к обсуждению проблемы состояния реки привлекли ученых, представителей общественных организаций, органов власти и местного самоуправления. В итоге была разработана концепция, а следом дорожная карта, по которой губернатор Василий Голубев утвердил региональную программу по реабилитации реки Темерник.

- Министерством подготовлен и направлен в Ростводресурсы полный пакет документов на выделение из федерального бюджета 190 миллионов рублей на реализацию мероприятий по расчистке участка балки Темерник (балки Камышеваха) — от впадения в балку Жанкина до Верхового водоохранилища, - объяснил Михаил Фишкин.

Министр уточнил, что Документы находятся на рассмотрении в Росводресурсах. Ориентировочный срок получения заключения – май нынешнего года.

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