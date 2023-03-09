В 2023 году в Ростовской области высадят 1900 гектаров леса

Лишь треть из лесных угодий в Ростовской области природного происхождения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году планируется посадка лесных культур на площади 1900 гектаров. Об этом рассказал в своем интервью на радио «КП - Ростов-на-Дону» министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Министр напомнил, что, поскольку Ростовская область — один из самых малолесных регионов России, то все леса региона отнесены к защитным лесам. И не более трети из общей площади донских лесов — естественного происхождения.

- Региональным проектом «Сохранение лесов», который входит в Нацпроект «Экология», запланировано ежегодное увеличение площади лесовосстановления на землях лесного фонда Ростовской области, - пояснил Михаил Валерьевич. - Так, в 2022 году эта цифра составила 1700 гектаров, а в этом году планируется посадка лесных культур на площади 1900 гектаров.

Также за последний год число выращенного посадочного материала лесных растений выросло до 6,3 миллиона штук.

- В прошлом году в Усть-Донецком районе начал работу новый лесной питомник, - добавил министр. - В этом году будет выполнен посев семян и высадка сеянцев — 1,3 млн штук лиственных пород.

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