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НовостиОбщество9 марта 2023 14:25

За год в Ростовской области была создана 21 лесопожарная станция

Всего было закуплено 278 единиц пожарного оборудования
Татьяна ТИХОНОВА
За счет федеральной казны было закуплено 278 единиц пожарного оборудования.

За счет федеральной казны было закуплено 278 единиц пожарного оборудования.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за 2022 год дополнительно была создана 21 лесопожарная станция на самых пожароопасных территориях лесничеств. За счет федеральной казны было закуплено 278 единиц пожарного оборудования, рассказал министр природных ресурсов и экологии Дона Михаил Фишкин во время интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону».

- Постепенно обновляется автопарк для лесных инспекторов - приобретено семь новых автомобилей «Нива» для патрулирования лесного фонда, - прокомментировал Михаил Валерьевич.

По словам министра, в прошлом году была создана дополнительно 21 лесопожарная станция на наиболее пожароопасных территориях лесничеств, была обеспечена круглогодичная работа системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами, куда вошло 60 камер, интегрированных в АПК «Безопасный город».

- В целях охраны лесов от пожаров мы тесно сотрудничаем с администрациями районов, главами сельских поселений, МЧС, ДПЧС, Минобороны, муниципальным службам, - добавил гость студии.

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