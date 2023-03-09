За год в Ростовской области была создана 21 лесопожарная станция

За счет федеральной казны было закуплено 278 единиц пожарного оборудования. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за 2022 год дополнительно была создана 21 лесопожарная станция на самых пожароопасных территориях лесничеств. За счет федеральной казны было закуплено 278 единиц пожарного оборудования, рассказал министр природных ресурсов и экологии Дона Михаил Фишкин во время интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону».

- Постепенно обновляется автопарк для лесных инспекторов - приобретено семь новых автомобилей «Нива» для патрулирования лесного фонда, - прокомментировал Михаил Валерьевич.

По словам министра, в прошлом году была создана дополнительно 21 лесопожарная станция на наиболее пожароопасных территориях лесничеств, была обеспечена круглогодичная работа системы видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами, куда вошло 60 камер, интегрированных в АПК «Безопасный город».

- В целях охраны лесов от пожаров мы тесно сотрудничаем с администрациями районов, главами сельских поселений, МЧС, ДПЧС, Минобороны, муниципальным службам, - добавил гость студии.

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