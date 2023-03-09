В Ростовской области собираются отремонтировать 36,6 км дорог, ведущих к медучреждениям

Дорожные работы повысят доступность объектов здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в рамках национального проекта намерены отремонтировать 36,6 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Проезжие части должны обновить в Шахтах, городе Зверево, а также в Красносулинском, Багаевском, Неклиновском, Зерноградском и Усть-Донецком районах, сообщают донские власти.

Известно, что для каждого объекта уже выбрали подрядчиков. Обновление большинства участков наметили на начало мая, завершить поставленные задачи обещают к концу августа.

- Эти работы повысят доступность объектов здравоохранения. Люди должны иметь возможность добираться до больниц, поликлиник и ФАПов по комфортным и безопасным дорогам, - подчеркнул заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Например, в Красносулинском районе планируют отремонтировать улицы Пушкина, Комсомольскую, Короткую, Культуры, Ворошилова, Фурманова и 47-й Гвардейской Дивизии, в Усть-Донецком районе - Лесную, в городе Зверево - Осташенко, в Шахтах - проспект Карла Маркса.

Добавим, всего по программе 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на Дону собираются отремонтировать 123 объекта улично-дорожной сети, 118 из которых уже законтрактованы.

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