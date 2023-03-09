Министр природных ресурсов и экологии назвал популярные направления у экотуристов на Дону

Один из самых любимых праздников дончан - фестиваль "Воспетая степь" в Орловском районе. Фото: БОГОЛЮБОВ Иван

Самые яркие маршруты для экотуризма в Ростовской области назвал слушателям радио «КП — Ростов-на-Дону» гость студии — министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

Михаил Валерьевич уточнил, что на Дону есть 89 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. И многие природные комплексы нашей области не имеют аналогов — единственный в Европе степной заповедник, рукотворные леса, меловые горы, уникальные соленые озера.

Министр отметил, что на многих природных территориях уже работают экомаршруты, и сюда приезжают на прогулки и экскурсии, показательные кормления животных и экоуроки. А с 2019 года созданы и виртуальные экскурсии.

- Один из самых знаменитых объектов нашего экологического туризма - это фестиваль «Воспетая степь» в Орловском районе. Мероприятие традиционно проходит в дни массового цветения тюльпанов, поэтому даты фестиваля экотуризма каждый раз выбираются заново, - уточнил министр.

Так, в апреле 2022 года десятый фестиваль впервые продлился два дня, и долину Западного Маныча посетили около семи тысяч человека, а саму фестивальную площадку — порядка 4,5 тысячи.

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