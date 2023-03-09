В Ростовской области за год в дикую природу выпустили более 12 тысяч животных

Животные учатся сами добывать себе пищу. Фото: сайт правительства Ростовской области

Более 12 тысяч животных было выпущено в дикую природу в Ростовской области в 2022 году. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин в интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону», говоря об охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видах.

- В настоящее время в Красную книгу Ростовской области занесены 217 видов животных, 224 вида растений, 49 видов грибов. В текущем году начнется подготовка третьего издания, - уточнил Михаил Валерьевич.

По словам министра, по итогам послепромысловых учетов на территории охотничьих угодий по всем видам копытных животных наблюдается рост численности к году ранее в среднем на 20,8 процента.

- В целях сохранения и приумножения биоразнообразия охотхозяйства Ростовской области в 2022 году выпустили в дикую природу 12 376 животных. Для более успешной адаптации животных их подкармливают на специальных площадках, - добавил министр. - А в целях профилактики возникновения и распространения вируса бешенства на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий выложено более 1031 тысячи доз вакцины.

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