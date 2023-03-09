Туристы из Ростовской области смогут отправиться в Абхазию и обратно по «единому» билету

Оформить «единый» билет на поезд и автобус можно в кассах любого ж/д вокзала Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 30 апреля 2023 года мультимодальные пассажирские перевозки из Ростовской области в Абхазию и обратно будут выполнять по «единому» билету. Об этом информирует сайт донского Минтранса.

- Перевозки планируются с пересадкой на ж/д вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября. Речь идет о пяти направлениях: в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум, - говорится в сообщении.

Стоимость автобусной части «единого» билета в этом году составит: Сочи - Гагра - 582 рубля, Сочи - Пицунда - 643 рубля, Сочи - Гудаута - 675 рублей, Сочи - Новый Афон - 749 рублей, Сочи - Сухум - 806 рублей.

Оформить «единый» билет на поезд и автобус можно в кассах любого ж/д вокзала и сайте ОАО «РЖД». Билет на самолет и автобус оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Более подробную информацию можно найти на портале АНО «Единая транспортная дирекция».

Напомним, систему «единого» билета организовали еще в 2017 году. Также существуют мультимодальные маршруты в Суздаль, на побережье Балтийского моря, горнолыжные курорты Приэльбрусья, в Домбай, Архыз, Шерегеш, Белозерск, Кириллов, а также в города Удмуртской Республики.

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