В Ростовской области ребенок два года жил с иголкой в легком. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ОДКБ Ростовской области спасли 11-летнего мальчика с портновской булавкой в легком, сообщает пресс-служба больницы.

Мальчик признался, что «вдохнул» иголку еще два года назад, но об этом никому не рассказывал. Подсказали наличие инородного тела внутри ребенка поднявшаяся высокая температура и боль в груди, из-за которых ребенку провели обследования.

- За годы иголка капсулировалась в базальных сегментах правого легкого. Здесь было два варианта: либо инородное тело обнаружишь пальцами и удалишь, либо придется удалять сегмент легкого, - рассказали в ОДКБ.

Хирургу удалось тактильно обнаружить иголку и удалить. Операция прошла успешно, сейчас ребенок идет на поправку.

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