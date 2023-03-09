В Ростове у школьников досрочный период ГИА стартует с 20 марта

Ребята из 11-х классов первый ЕГЭ должны написать 26 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Досрочный период Государственной итоговой аттестации в Ростове-на-Дону начнется 20 марта и завершится 16 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Основной экзаменационный период, по словам главы администрации, стартует с 24 мая - 9-классники будут сдавать ОГЭ по истории, физике и биологии.

Ребята из 11-х классов первый ЕГЭ должны написать 26 мая. Выпускники продемонстрируют свои знания по географии, литературе или химии.

Дополнительный период ГИА проведут с 4 до 20 сентября.

- Те, кто не пройдут аттестацию или получат неудовлетворительные результаты, вправе пройти экзамены повторно. Успешно сдавшие необходимые предметы получат документ об основном общем или среднем общем образовании, - напомнил Алексей Логвиненко.

Добавим, ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией. Цель экзаменов - определить, насколько учащиеся осваивают основные образовательные программы.

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