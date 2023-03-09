В Ростовской области проведут больше 100 мероприятий в Год педагога и наставника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 100 мероприятий проведут в Ростовской области в 2023 году в рамках Года педагога и наставника, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Возродить престиж профессии учителя, признать особый статус педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, – основная цель объявленного президентом России Года педагога и наставника, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Отмечается, что ключевыми событиями станут педагогическая конференция, запланированная на август, областной педагогический фестиваль лучших практик наставничества «Вместе к успеху», конкурс «Учитель года» и торжественный прием «Учителями славится Россия», посвященный Международному дню учителя.

Кроме того запланированы конкурсы и олимпиады по педагогике и психологии для школьников и студентов.

Старт Года педагога и наставника в донском регионе был дан главой администрации города Алексеем Логвиненко в январе текущего года. В конгресс-холле ДГТУ состоялась торжественная церемония открытия тематического года.

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