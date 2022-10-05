Учили мыслить самостоятельно и помогли стать чемпионом: Звезды из Ростовской области вспоминают своих педагогов

Что вспоминают об учителях спустя годы известные дончане. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 октября в школах — традиционно день сокращенных уроков, где-то даже день самоуправления. Классы утопают в цветах, а учителя принимают поздравления за свой нелегкий, но такой важный труд. В День учителя каждому есть что вспомнить о первом учителе, любимом педагоге, проделках, которые вытворяли в школе. Вспоминаем истории звездных дончан, которыми они поделились с читателями «КП — Ростов-на-Дону» в разные годы.

«ОВЦА, КОТОРАЯ ПОРТИТ ВСЕ СТАДО»

Телеведущий Дмитрий Дибров, который точно знает, как стать миллионером, давно живет в Москве, но с теплом отзывается о родном Ростове. Отсюда и жену, Полину, забрал. Как-то в интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону» он вспомнил, что в его школьные годы было вечное соревнование между школами № 36 и № 80. Сам Дмитрий — выпускник восьмидесятой школы. С разницей в 10 и 20 лет ее окончили режиссер Кирилл Серебренников и Мисс Россия - 2003 Виктория Лопырева.

- Самая моя любимая часть школьной программы - это классные часы. С класса седьмого это было наше время, - с теплом вспоминает знаменитый уроженец Ростова. - Мы спорили абсолютно обо всем откровенно. Мы учились отстаивать свое мнение, необязательно совпадающее с официальной точкой зрения. Учителя воспитывали в нас независимость суждений.

Кстати, школьником Дима не раз успел потрепать нервы учителям.

- Однажды одна из маминых сотрудниц ехала в трамвае после работы и услышала разговор двух дам, которые очевидно были учительницами 80-й школы. «Ну как тебе класс 9-й «А»?», - спросила одна. «Да хороший кроме одной овцы, которая портит все стадо», - ответила другая. А вторая с пониманием ей говорит: «Это Дибров, да?» Ох же мне и влетело от мамы! - смеется телеведущий.

Дмитрий Дибров благодарит учителей, которые научили ребят отстаивать свое мнение. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ФИЗРУК ПОЛОЖИЛ КЛЮЧ ПОД КОВРИК

Бронзовый призер Олимпиады — 80 по греко-римской борьбе Борис Крамаренко с благодарностью вспоминает своего учителя физкультуры, который внес свой вклад в становление будущего олимпийца.

- Больше всего мне вспоминается время, когда я начал заниматься спортом — седьмой - восьмой класс. Утром мне нужно было делать утреннюю зарядку, а зимой на улице это делать неудобно, - объяснил Борис Григорьевич. - И я попросил учителя по физкультуре разрешить мне заниматься в спортивном зале до семи утра.

Школьник боялся, что ему не доверят спортзал без присмотра, но напрасно.

- Он сказал «Да, пожалуйста, я положу под коврик ключ, и занимайся». Я приходил со скакалкой, бегал. Вот такие у нас были отношения в школе, - замечает Борис Крамаренко. - Думаю, сейчас детям и учителям нереально такие отношения выстроить.

САМА ПРЕПОДАВАЛА

Дарья Карпина, супруга тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина, хоть и родилась в эстонской Нарве, но давно стала в донской столице своей. Многодетная мама - сама педагог по образованию. Преподавала английский язык в старших классах и эстонский язык в средней школе.

- С днем учителя, дорогие коллеги! Побольше вам благодарности за ваш труд, эмоциональной и финансовой! Поменьше бумажной волокиты, неадекватных родителей и поводов для переживаний! - пожелала Дарья педагогам. - Спасибо каждому из вас.

Дарья Карпина раньше преподавала в школе английский и эстонский языки. Фото: телеграм-канал Дарьи Карпиной

«КП — Ростов-на-Дону» присоединяется к поздравлениям донских учителей. Спасибо вам за ваш труд!

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