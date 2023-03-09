В Ростове хотят ввести одностороннее движение по улице Извилистой. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове-на-Дону на улице Извилистой планируют организовать одностороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На проблему обратил внимание один из депутатов Гордумы. По его словам, местные жители договорились между собой о направлении движения транспорта из-за отсутствия дорожных знаков и возможности разъехаться двум автомобилям.

Депутат считает, что надо отрегулировать потоки транспорта с помощью знаков, а также применить одностороннее движение.

С заместителем главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрием Симковым были обсуждены все условия. Теперь запрос с инициативой будет направлен в администрацию.

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