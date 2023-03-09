В Ростовской области вручили первые российские дипломы студентам из Донбасса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Первые дипломы российского образца получили выпускники Донбасской аграрной академии по специальности «Ветеринария». Студенты успешно защитили дипломные работы в вузе-партнере - Донском государственном аграрном университете в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
Вузы заключили соглашение, которое дает возможность выпускникам Донбасской аграрной академии экстерном пройти обучение в Донском ГАУ и получить диплом вуза-партнера.
Помимо этого, проводятся совместные научно-практические конференции и разрабатываются программы повышения квалификации для преподавателей.
Ректор донбасской академии профессор Виталий Веретенников выразил благодарность коллегам из Ростовской области за содействие в подготовке кадров.
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