В Ростовской области вручили первые российские дипломы студентам из Донбасса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые дипломы российского образца получили выпускники Донбасской аграрной академии по специальности «Ветеринария». Студенты успешно защитили дипломные работы в вузе-партнере - Донском государственном аграрном университете в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.

Вузы заключили соглашение, которое дает возможность выпускникам Донбасской аграрной академии экстерном пройти обучение в Донском ГАУ и получить диплом вуза-партнера.

Помимо этого, проводятся совместные научно-практические конференции и разрабатываются программы повышения квалификации для преподавателей.

Ректор донбасской академии профессор Виталий Веретенников выразил благодарность коллегам из Ростовской области за содействие в подготовке кадров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Учеба - как татуировка»: узнали у ростовских студентов про лайфхаки, приметы и мемы, которые работают

А еще рассказали, как избежать плохих оценок на семинарах и экзаменах (подробности)