Василий Голубев ужесточил порядок въезда в Ростовскую область из Донбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обновлен порядок въезда в Ростовскую область с Донбасса. Соответствующий указ подписал губернатор региона Василий Голубев, сообщает пресс-служба правительства.

- Меры обусловлены необходимостью дополнительного контроля перемещений лиц с территории Донбасса, где по указу Президента РФ с 20 октября действует военное положение, – говорится в сообщении.

Теперь въезд (проход) с Ростовской области в ДНР, и наоборот, будет доступен через КПП Куйбышево, Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская и места пересечения границы Авило-Федоровка и Шрамко.

Перемещение из ЛНР на территорию донского региона будет открыто только через автомобильные пункты пропуска в Донецке, Гуково, Новошахтинске, Чертково, через железнодорожный пункт пропуска Гуково и места пересечения границы Титовка, Можаевка, Донецк (Северный), Донецк (Краснодарский), Нижний Швырев, Верхний Швырев, Нижняя Ореховка, Алексеево-Тузловка. Для участвующих в восстановлении инфраструктуры ЛНР доступен также КПП Волошино.

В указе также названы документы, которые необходимо предъявить при въезде (проходе) на территорию Ростовской области и выезде (выходе) с нее. Для россиян это паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении, свидетельство на въезд (возвращение) в РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ, удостоверение личности военнослужащего РФ или военный билет.

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