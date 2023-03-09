В Ростове с 1 апреля начнут штрафовать паркующихся на остановках водителей

В Ростове с 1 апреля начнут штрафовать водителей, паркующихся на остановках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля в Ростове сотрудники департамента транспорта и Центра эвакуации автомобилей будут отслеживать автомобили, водители которых нарушают правила парковки рядом с остановками общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Операция пройдет под названием «Остановка». Предварительную работу начнут уже в понедельник, 13 марта, а процедура отслеживания авто стартует 1 апреля.

В администрации города отметили, что проблема незаконной парковки машин особенно обострилась в последнее время. Водители легковушек, оставляющие машины в остановочных карманах, регулярно подвергают риску пассажиров.

От дорожного мероприятия власти ждут наведение порядка на городских дорогах.

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