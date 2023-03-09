Романа Банацкого назначили заместителем министра здравоохранения Ростовской области

Роман Банацкий назначен заместителем министра здравоохранения Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместителем министра здравоохранения Ростовской области стал 34-летний Роман Банацкий, сообщает региональное правительство. Указ о его назначении вступил в силу 7 марта 2023 года.

По информации пресс-службы правительства, Роман Банацкий родился в Минске. Окончил строительный институт в Ростове-на-Дону в 2011 году. После проходил обучение по программам дополнительного профессионального образования.

Ранее Роман Банацкий занимал должность начальника отдела инспектирования контрольного управления при губернаторе Ростовской области.

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