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НовостиОбщество9 марта 2023 18:45

Родственники пропавших студентов из Ингушетии обещают миллион за информацию

Крупное вознаграждение объявлено за сведения о 21-летнем Рамазане, 22-летнем Малике Гандалоевых и 23-летнем Арсене Гаммадове
Лейла МИРИШОВА
На съемной квартире в Астрахани нашли прощальное письмо с религиозно-экстремистским содержанием.

На съемной квартире в Астрахани нашли прощальное письмо с религиозно-экстремистским содержанием.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Родственники пропавших студентов из Ингушетии пообещали миллион за сведения об их местонахождении. Они записали видеообращение к землякам с просьбой помочь отыскать ребят.

- Мы — Гандалоевы из села Сагопши. Два сына нашего двоюродного брата Умарбека, который работает в Малгобеке хирургом, учились в Астрахани, - представляются на камеру мужчины.

Студенты-медики Малик и Рамазан Гандалоевы отправились из Астрахани в Назрань (Ингушетия) 27 февраля. Вместе с ними ехал 23-летний товарищ из Дагестана Арсен Гаммадов. Около 20 часов парни попросили водителя маршрутки остановиться у села Троицкого. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно. С собой у студентов были большие дорожные сумки, одна спортивная сумка и рюкзак.

- Тому, кто сообщит об этом любую новость, мы выплатим 1 миллион рублей. Жители Ингушетии, мы вас очень просим откликнуться. Эти мальчики воспитаны правильно, но что с ними сейчас — мы не знаем. Мы будем благодарны за любую информацию о них, - говорят старшие Гандалоевы.

Как сообщил "КП - Ставрополь", ни руководство вуза, ни родные не знали об отъезде парней. На съемной квартире в Астрахани нашли прощальное письмо с религиозно-экстремистским содержанием. После этого их объявили в розыск по подозрению в подготовке теракта. Мать пропавших братьев с таким выводом не согласна. Она уверена, что подобные увлечения как-то проявились бы за все это время. А сыновья хорошо учились и не было ни намека на религиозно-экстремистские взгляды.

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