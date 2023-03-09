В Симферополе десятки собак остались без присмотра из-за ареста хозяина

Поэтому кормить хвостатых, пока хозяин арестован, некому, да и нечем. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Симферополе более 70 собак остались без присмотра из-за ареста хозяина. Житель Крыма Игорь проведет в спецприемнике 10 суток - столько времени животные не протянут без еды. Об этом сообщает "КП - Крым".

Мужчина приютил у себя 76 бездомных псов. Когда его бизнес «прогорел», он устроился работать в такси. С утра до вечера Игорь развозит клиентов, чтобы прокормить четвероногих бедолаг. Кроме того, деньги требовались не только на еду, но и на лечение: среди уличных собак были и больные, и травмированные.

Вся эта огромная свора живет на дачном участке, который арендует Игорь. Мужчина даже нанял помощника, чтобы тот смотрел за животными, пока он таксует. Но тот ушел спустя месяц. Поэтому кормить хвостатых, пока хозяин арестован, некому, да и нечем.

К счастью, о ситуации узнал один из местных волонтеров. Юрий Обозенко предал историю огласке. Неравнодушные крымчане тут же откликнулись. На следующий день на дачу привезли 200 килограммов мясных продуктов для каш, несколько ящиков мяса и 250 килограммов круп.

- Собак много, но видно, что они совсем не агрессивные. Конечно, пришлось немного угостить их сырым мясом, так как было жалко смотреть в их голодные глаза… Этой помощи хватит дней на пять-шесть. Я не знаю, что будет дальше, но содержать такое количество собак самостоятельно нереально, - отмечает Юрий Обозенко.

Денежных сборов волонтер не ведет, но, если найдутся желающие привезти в дом, где держат собак, продукты, Юрий готов показать им местоположение дачи.

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