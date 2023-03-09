Доктор назвал ростовчанам цвет мочи, говорящий о тяжелых заболеваниях

По словам специалиста, пенистые выделения содержат белок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Ростовской области назвали цвета мочи при разных заболеваниях. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на врача-терапевта Ольгу Чиркову.

По словам специалиста, темно-вишневая моча может быть предвестником тяжелой инфекции, а бесцветные выделения - признак нарушения работы почек или сахарного диабета.

Нормальная же жидкость имеет соломенно-желтый цвет, почти без запаха.

- Темно-вишневая, скорее всего, говорит о гемолитической анемии или поражении тяжелой инфекцией. Оранжевый, зеленоватый или коричневый цвет — патология печени, очень темный — механическая желтуха, когда камень в протоке мешает оттоку желчи из пузыря. При диабете и нарушении функции почек моча будет почти бесцветной, а при инфекциях, вызывающих понос и рвоту, — более тёмной. Белесая «жирная» моча — признак жирового перерождения почек, — подчеркнула Ольга Чиркова.

По словам специалиста, пенистые выделения содержат белок, которого в норме быть не должно. Если в моче есть эритроциты или гемоглобин, то это сигнал мочекаменной болезни, воспаления мочевыделительной системы, гипертрофии простаты или опухолей.

Если пациент заметил, что его выделения мутные, то это признак воспаления. Отметим, что консистенция и цвет мочи зависит от питьевого режима, физической нагрузки, приема лекарств и употребления некоторых продуктов, например свеклы.

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