На Кубани врачи удалили камень из почки размером со страусиное яйцо

По статистике, мочекаменная болезнь находится втором месте среди урологических заболеваний в России. Фото: Иван МАКЕЕВ

В БСМП Краснодара необычные камни из почек, мочеточников и мочевых пузырей стали экспонатами местной кунст-камеры. Врачи показали самые интересные экспонаты.

- Это уникальная выставка того, что достают наши хирурги из органов пациентов во время операций, - цитирует сотрудников БСМП "КП - Кубань".

На полках можно увидеть огромные солевые конкременты (отложения при мочекаменной болезни). Размер некоторых из них можно сравнить даже со страусиным яйцом.

По статистике, мочекаменная болезнь находится втором месте среди урологических заболеваний в России. Она уступает лишь инфекционным болезням органов мочеполовой системы. К слову, такие проблемы с почками и мочевым пузырем возникают не сами собой. Все из-за неправильного питания и сидячего образа жизни.

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