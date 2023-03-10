В пятницу 10 марта в Ростове временно отключат свет

В пятницу 10 марта в Ростове отключат электричество. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

10 марта в Ростове-на-Дону отключат электричество в ряде домов, предупреждает «Донэнерго». Отключения запланированы для проведения сотрудниками ремонтных работ.

Так, с 9.00 до 15.00 временно отключат электричество на улице Красноармейская 90-122; проспекте Буденновский 51-57, улице Катаева 91-185, 68-146, улице Черепахина 72-94; 2-ом переулке 1-19, 2-16; улице Варфоломеева 51-97, 58-128; улице Малюгиной 63-83, 44-68; переулке Скрыпника 1-11, 2-10; переулке Гвардейский 27-37.

С 9.00 до 17.00 света не будет на улице Проселочная 19, 21; улице Тружеников 11, 13, 23, 70а; улице Ревкомовская 126/42; улице Денисова 16, Сады поселок Чкалова; переулке 5-й Сахалинский, улице Фурмановская 98-104; улице Нариманова 87-101; улице Краснокурсантская 83-89, 90-98; переулке Канонерский 1-37, 2-46; переулке Марксистский 6-50; улице Плиева 1-43, 58-78.

С 9.00 до 18.00 без электроэнергии останутся жители домов по адресам улица 37 Линия 12-40, 25-51; улица 35 Линия 21-41; улица 39 Линия 24-54.

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