В Ростове 10 марта будет облачно и ветрено

10 марта в Ростове ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 10 марта, в Ростове ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Росгидрометцентр.

Температура воздуха днем поднимется до отметки +14-16 градусов, ночью опустится до +7-9 градусов.

Юго-западный и южный ветер разовьет скорость в 6-11 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду.

Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночью существенных осадков не ожидается.

Напомним, климатолог прогнозирует жителям Ростовской области резкие перепады температуры. По его словам, тепло уйдет неделю. Кроме того, ожидаются дожди.

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