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НовостиОбщество10 марта 2023 7:03

В 2023 году с улиц в Ростова собираются убрать маршрутные такси

Также власти намерены обновить подвижной состав на линиях
Ангелина СКИБА
Конкурсы среди перевозчиков на выполнение новых контрактов уже объявили

Конкурсы среди перевозчиков на выполнение новых контрактов уже объявили

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону летом 2023 года истекут старые контракты с перевозчиками. Новые соглашения будут предполагать замену подвижного состава, в том числе с улиц донской столицы собираются убрать маршрутки Hyundai County. Об этом на заседании комиссии гордумы сообщил директор департамента транспорта Вадим Шкабарня.

- Планируем приобрести 90 автобусов, еще 120 машин должны заменить на более новые. Собираемся уйти от закупок автобусов малого класса марки, - сказал Вадим Шкабарня.

Известно, что ряд конкурсов среди перевозчиков на выполнение новых контрактов уже объявили. К слову, АТП также обяжут ввести форму для водителей и оборудовать салоны кондиционерами, информационными табло, техникой для маломобильных пассажиров.

Сейчас в Ростове-на-Дону используют 1077 машин, из которых 179 - транспорт малого класса.

Напомним, еще в 2018 году прежний сити-менеджер Виталий Кушнарев говорил о необходимости снижения числа маршруток. Чиновник утверждал, что автобусы малого класса целесообразно использовать только на линиях с низким пассажиропотоком.

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