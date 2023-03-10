В 2023 году с улиц в Ростова собираются убрать маршрутные такси

Конкурсы среди перевозчиков на выполнение новых контрактов уже объявили Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону летом 2023 года истекут старые контракты с перевозчиками. Новые соглашения будут предполагать замену подвижного состава, в том числе с улиц донской столицы собираются убрать маршрутки Hyundai County. Об этом на заседании комиссии гордумы сообщил директор департамента транспорта Вадим Шкабарня.

- Планируем приобрести 90 автобусов, еще 120 машин должны заменить на более новые. Собираемся уйти от закупок автобусов малого класса марки, - сказал Вадим Шкабарня.

Известно, что ряд конкурсов среди перевозчиков на выполнение новых контрактов уже объявили. К слову, АТП также обяжут ввести форму для водителей и оборудовать салоны кондиционерами, информационными табло, техникой для маломобильных пассажиров.

Сейчас в Ростове-на-Дону используют 1077 машин, из которых 179 - транспорт малого класса.

Напомним, еще в 2018 году прежний сити-менеджер Виталий Кушнарев говорил о необходимости снижения числа маршруток. Чиновник утверждал, что автобусы малого класса целесообразно использовать только на линиях с низким пассажиропотоком.

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