В центре Ростова за 180 млн рублей капитально отремонтируют поликлинику № 7

На объекте предполагаются изыскательские и строительно-монтажные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону начали поиск подрядчика, который выполнит капитальный ремонт городской поликлиники № 7. Будущие работы оценили в 180,7 млн рублей. Эту информацию указали на сайте госзакупок.

Победителя тендера должны определить уже в середине марта. Финансирование ремонта разбили на 12 этапов. Деньги будут направлять примерно с апреля 2023 года до марта 2025 года. За этот период исполнитель должен выполнить все поставленные задачи.

В рамках контракта предполагаются изыскательские, а потом и строительно-монтажные работы, укрепление грунта, обновление коммуникаций, лифтов, озеленение территории. Известно, что проект обновления ранее успешно прошел Госэкспертизу. Заказчиком капремонта выступает городская больница № 7.

Предварительно, поликлинику не собираются полностью закрывать во время проведения ремонта.

Напомним, ранее Госэкспертиза также одобрила проект реконструкции больницы № 1. Работы на этом объекте начнутся после выделения средств и продлятся примерно 3 года. Параллельно родильный дом № 5 на улице Мадояна собираются привести в порядок уже весной 2023 года.

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