В Ростове одобрили проект реконструкции горбольницы № 1

Площадь нового объекта составит больше 62 тысяч квадратных метров. Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону госэкспертиза одобрила проект реконструкции городской больницы № 1. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Площадь нового объекта составит больше 62 тысяч квадратных метров. В 8-этажном медицинском учреждении развернут 660 коечных мест.

- На первом этаже запроектированы приемно-диагностические отделения: отделение лучевой диагностики, эндоскопическое отделение, отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отделение консультативного приема, а также главный вестибюль и административный блок, – поделился Алексей Логвиненко.

Отметим, что со 2 по 7 этажи будут находиться оперблоки на 17 операционных, в том числе 2 ангиографические и палатные отделения. В здании установят 17 лифтов и 1 подъемник. В горбольнице появится самое высокотехнологичное и современное оборудование. Работы начнутся после выделения средств и продлятся примерно 3 года.

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