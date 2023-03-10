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НовостиОбщество10 марта 2023 7:06

Закрытие комиссии по борьбе со лженаукой опровергли в РАН

Против комиссии по борьбе со лженаукой активно выступают сторонники альтернативных вариантов лечения
Лейла МИРИШОВА
По данному вопросу у российских ученых существует консенсус со «всеми европейскими академиями».

По данному вопросу у российских ученых существует консенсус со «всеми европейскими академиями».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комиссия РАН по борьбе со лженаукой продолжает свою работу. Слухи о ее ликвидации не соответствуют действительности. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на председателя комиссии, академика Евгения Александрова.

- Ее переподчинили — она была подчинена первоначально президиуму РАН, а сейчас подчиняется экспертному совету РАН, — поделился Евгений Александров.

Отметим, что против комиссии по борьбе со лженаукой активно выступают сторонники альтернативных вариантов лечения, они и заинтересованы в ликвидации структуры. Противостояние с учеными у них возникло еще в начале 2017 года из-за объявления антинаучности гомеопатии. По данному вопросу у российских ученых существует консенсус со «всеми европейскими академиями».

Еще 13 декабря 2022 года функции комиссии по борьбе со лженаукой были переданы экспертному совету РАН. Копия соответствующего постановления президиума академии имеется в распоряжении редакции.

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