В Ростове планируют разобраться с нелегальным пассажирским транспортом на Гвардейской площади

Рейсовые автобусы на Гвардейской площади мешают движению машин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону в рамках заседания комитета гордумы обсудили появление на улицах нелегального общественного пассажирского транспорта, который, предположительно, прибывает из новых регионов России. Эту тему подняли вчера, 9 марта.

В частности, депутаты указали на незаконную стоянку межрегиональных маршрутов на Гвардейской площадки, недалеко от памятника танку Т-34. На этой территории рейсовым автобусам парковаться нельзя, да и особо негде, но они там время от времени скапливаются. Речь в том числе идет о направлениях в Мариуполь и Донецк.

Автобусы из других территорий на Гвардейской площади, по мнению депутатов, мешают движению машин.

Директор департамента транспорта Ростова Вадим Шкабарня отметил, что подобные маршруты, как правило, игнорируют местные автовокзалы. По словам чиновника, неучтенные направления не контролируются ведомствами, также на ситуацию следует обратить внимание в связи с вопросами безопасности.

Нелегальные перевозки теперь должны обсудить в донском Минтрансе. Четкую последовательность действий по вопросу не озвучивали.

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