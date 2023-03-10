В Ростове с 10 по 12 марта прогнозируют осадки и потепление до +18 градусов

В субботу обещают небольшой дождь Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидаются дожди и значительное потепление. Столбики термометров могут подняться до +18 градусов, сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Сегодня, 10 марта, днем воздух должен прогреться до +14-16 градусов. Ветер будет юго-западным и южным около 6-11 м/с, временами с порывами до 15-18 м/с.

11 марта ночью обещают +7-9 градусов, днем - до +16-18 градусов. Возможен небольшой дождь. Ветер ожидается южной четверти примерно 6-11 м/с.

12 марта ночью будет +10-12 градусов, днем - в районе +16-18. Также прогнозируют осадки. Ветер сохранится южной четверти около 7-12 м/с, иногда порывы будут достигать 15-20 м/с.

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