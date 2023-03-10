В Ростовской области нейросеть начала определять отсутствие ремня безопасности

Камеры появились на дорогах регионального и федерального значения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области дорожные камеры начали определять отсутствие ремня безопасности у водителя. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Дорожные камеры установили на дорогах федерального и регионального значения. Наличие или отсутствие ремня выявляет нейронная сеть. Она обучалась, анализируя изображения с камер разработчика. База данных выявляет основные факторы, по которым и фиксируется нарушение. После этого материалы направляются операторам центра безопасности дорожного движения.

В марте в области уже начали выносить соответствующие постановления по соответствующим делам. Нарушителям грозит штраф до одной тысячи рублей.

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