В Ростовской области нейросеть начала определять отсутствие ремня безопасности

Камеры появились на дорогах регионального и федерального значения.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области дорожные камеры начали определять отсутствие ремня безопасности у водителя. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Дорожные камеры установили на дорогах федерального и регионального значения. Наличие или отсутствие ремня выявляет нейронная сеть. Она обучалась, анализируя изображения с камер разработчика. База данных выявляет основные факторы, по которым и фиксируется нарушение. После этого материалы направляются операторам центра безопасности дорожного движения.
В марте в области уже начали выносить соответствующие постановления по соответствующим делам. Нарушителям грозит штраф до одной тысячи рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Где на дорогах Ростова-на-Дону появились новые камеры: список мест
Власти региона решили переставить комплексы фиксации нарушений. (Подробности)