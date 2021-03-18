Где на дорогах Ростова-на-Дону появились новые камеры: список мест

В прошлом году специалисты зафиксировали снижение количества ДТП на Дону. Фото: Иван Макеев

Сегодня, 9 марта, власти Ростовской области опубликовали обновленный список мест, где будут установлены комплексы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В донском правительстве отмечают, что камеры размещаются там, где за год происходит больше всего аварий. Речь про дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли или пострадали люди. Сразу после установки фото-видео комплексов наблюдается снижение несчастных случаев.

Стоит сказать, что камеры постоянно переставляют для их более эффективной работы. По закону водители должны быть заранее предупреждены о фиксации нарушений специальными знаками. Опытные автомобилисты запоминают, где следует строго соблюдать правила, чтобы не получить штраф. Это входит в привычку. Но на остальных участках люди расслабляются и теряют концентрацию. Именно поэтому в этом году камеру, как и в прошлых, некоторые камеры перевесили на другие адреса.

Например, если раньше "всевидящее око" фиксировало нарушения на проспекте Нагибина вблизи улицы Ленина, то теперь его передвинули ближе к ТЦ "Горизонт". С недавних пор две камеры работают по обе стороны вблизи крытого аквапарка. На интерактивной карте "Центра безопасности дорожного движения" сказано, что они выявляют превышение скорости и движение по автобусной полосе.

Камеры переставили и на улице Текучева. Раньше одна была установлена вблизи заправки, недалеко от площади Гагарина. Сейчас же комплексы работают по обе стороны вблизи дома № 159А. Они настроены только на "скорость".

Появилась новая камера на улице Немировича-Данченко около дома № 60. Она также ловит водителей, которые превысили 60 км/час. Такую же поставили в районе Военведа на улице 56-ой Армии вблизи школы интерната. На проспекте Космонавтов также появились две камеры недалеко от парка дружбы, напротив деревянного храма.

Другие комплексы работают, как и прежде, без изменений. В основном их можно увидеть на оживленных дорогах Ростова: на проспектах Стачки и Королева, улицах Малиновского, Портовой, Шеболдаева и многих других. Интерактивную карту со всеми адресами, где работают камеры, можно посмотреть здесь.

Всего на дорогах Ростовской области работают 318 комплексов фотовидеофиксации нарушений. Среди них 126 - передвижные. Вот только в прошлом году их было значительно больше, а именно 189. Речь про муниципальные и региональные дороги.

В правительстве сообщили, что в прошлом году специалисты зафиксировали снижение количества ДТП по области. Аварий стало меньше на 21,2 процента, погибших - на 3,4 процента.

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