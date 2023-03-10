В Ростовской области епархии РПЦ не смогли передать фондохранилище Старочеркасского музея-заповедника

Деньги на проектирование нового фондохранилища уже выделили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области епархии РПЦ не смогли передать в срок фондохранилище Старочеркасского музея-заповедника. Дело в том, что новое здание взамен старого еще не построили, соответственно, переезд пока невозможен. Это следует из отчета на сайте донского правительства.

Изначально, еще в 2015 году, церковь заявила права на четыре объекта, принадлежащих музею по праву оперативного управления. За постройки длительное время велись судебные споры, дошли даже до Верховного суда России.

В итоге епархии постановили передать только один объект - фондохранилище. Это должно было произойти еще в 2021 году, но тогда этого так и не случилось - сначала нужно было обеспечить музей другими помещениями.

Новое фондохранилище собирались возвести в Старочеркасской на Совесткой, 25, но в 2019 году выбрали другое место, на Соборной, 14 б. Затем стало известно, что на указанной площадке можно строить только объекты общественно-делового значения. Пришлось разбираться и с этим обстоятельством.

После этого, в 2022 году, выделили средства на проектирование нового здания для фондохранилища. Всего речь идет о сумме в 17 671,8 тысяч рублей, в 2023 году из этих денег должны потратить 1 851,5 тысячи рублей, в 2024 году - 15 820,3 тысячи рублей. Госконтракт на выполнение работ намерены заключить до 30 марта 2023 года.

Параллельно в адрес епархии Ростова-на-Дону была направлена просьба о временном безвозмездном пользовании старого здания, но ответ на этот запрос в Минкульт области так и не поступил.

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