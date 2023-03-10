В Ростове на реставрацию училища имени Грекова потратят 111,5 млн рублей

Обновлением объекта займется организация, имеющая специальную лицензию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону приступили к поискам подрядчика, который согласится выполнить реставрацию здания училища имени Грекова. В рамках контракта собираются выделить 111,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на RosTender.info сообщает «Город N».

Победитель тендера должен выполнить задачу до конца августа 2024 года. Обновить объект может любая организация, имеющая лицензию на работы по сохранению объектов культурного наследия.

Дом на Серафимовича, 15 - бывший особняк Великановой и Козловой. Он был возведен по проекту архитекторов Дорошенко и Соколова в 1890 году. Сооружение состоит из двух частей. Одну из них площадью примерно 456 кв. метров занимает училище, вторая часть - пристройка в 104 кв. метра.

Добавим, за проект капремонта училище имени Грекова, которое выступает заказчиком работ, до этого заплатило 8,2 млн рублей. Документ в декабре 2021 года успешно прошел Главгосстройэкспертизу.

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