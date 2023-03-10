Рост туристического потока в Ростовскую область в 2023 году может составить 15 %

Приостановка авиасообщения пошла на пользу транзитному туризму Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Ростовской области поток отдыхающих должен увеличиться на 10-15 %. Об этом заявили представители власти в ходе пресс-конференции, посвященной развитию туризма на территории донского региона.

- Переориентация на внутренний туризм стала одним из ключевых трендов. Прошлый год прошел с ростом турпотока, который составил 2,1 млн человек. Это 11-е место в стране. Кроме того, по результатам исследований с использованием «больших данных», турпоток на Дону по итогам года достиг 4 млн человек, - рассказал заместитель губернатора Александр Скрябин.

По словам чиновника, приостановка авиасообщения пошла на пользу транзитному туризму. Регион оказался, в некотором роде, хабом для автопутешественников, следующих на юг и Северный Кавказ.

Также за год на южных направлениях увеличили число курсирующих поездов. В итоге пассажиропоток в этом сегменте вырос более чем на 40%.

Важность дорожной инфраструктуры для турпотока отметил глава Минэкономразвития Дона Максим Папушенко. Министр заявил, что уже в 2023 году досрочно откроют движение по новой дороге, которая завершит обход Аксая.

- Также строится Западная хорда, вместе с Северным обходом они образуют Ростовское транспортное кольцо. Этот проект не только снизит транспортную нагрузку, но обеспечит комфортные условия для путешественников, - прокомментировал Максим Папушенко.

Известно, что в Ростовской области для привлечения туристов также разработали интересные маршруты. Направлению «Стартап Петра I» уже присвоен статус национального. Заявки на такие же звания подали для маршрутов «Долина Дона» и «Большой казачий круг».

Востребован также новый межрегиональный маршрут «По дороге на юг», который продвигают совместно с регионами-партнерами - Республикой Крым, Севастополем, Волгоградской и Воронежской областями. Также интерес туристов вызывает проект «Разгуляй на Вольном Дону».

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