Трассу Ростов - Азов из-за велогонок будут перекрывать семь дней в течение 2023 года

Объезд будет возможен по старому направлению трассы Ростов - Азов. Фото: сайт министерства транспорта Ростовской области

В Ростовской области в течение 2023 года из-за соревнований по велоспорту семь раз будут перекрывать участок трассы Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - Азов (новое направление). Информацию об этом опубликовали на сайте регионального Минтранса.

Проезжую часть будут перекрывать с 9:30 до 16 часов 16, 29, 30 апреля, 2 мая, 8, 10 сентября и 14 октября.

Объезжать препятствие рекомендуют по трассе Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - Азов (старое направление). Водителей просят помнить о дорожных изменениях и заранее планировать свои маршруты.

Ранее сообщили, что на целом ряде автодорог Ростовской области введут ограничения из-за ремонтных работ.

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