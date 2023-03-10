В Ростовской области часть воды, которую подают людям, не соответствует нормам

9,6 % проб с поверхностных источников не подошли по санитарно-химическим показателям Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области часть воды, которую подают людям, не соответствует нормативам. Это следует из мартовского постановления замглавы донского управления Роспотребнадзора Анатолия Конченко.

Судя по документу, по итогам 2022 года 9,6 % проб, взятых с поверхностных источников, не подходили по санитарно-химическим показателям. 68,1 % проб из подземных источников оказались неподходящими по цветности, мутности, наличию марганца, сероводорода, нитратов и аммиака. Еще 3,9 % образцов в этом сегменте не прошли по микробиологии.

В городах по санитарно-химическим показателям в целом не подошли 16,1 % проб, в муниципалитетах - 49,7 %, по региону - 31,9 %. По микробиологическим показателям в городах не соответствовали 1,7 % проб, в муниципалитетах - 2,9 %, в целом по региону - 2,2 %.

Среди причин наличия некачественной воды представитель Роспотребнадзора в том числе назвал неудовлетворительное состояние водопроводов, высокую аварийность коммуникаций и недостаточный контроль качества. Теперь основные недочеты в регионе обязаны устранить к лету, к концу года должны предоставить отчет о проделанной работе.

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