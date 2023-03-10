Резкое усиление ветра до 18 м/с ожидается в Ростове с 10 по 12 марта

Во время ветра нужно держаться в отдалении от деревьев и слабоукрепленных конструкций Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону в период с 10 по 12 марта ожидается усиление ветра до 18 м/с. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.

Спасатели просят всех быть предельно осторожными и внимательными во время разгула стихии. Нужно держаться в отдалении от деревьев, легких построек, мачт, рекламных щитов и любых других слабоукрепленных конструкций.

Опасно подходить к оборванным проводам. При перепадах напряжения в домах нужно сразу же отключать все электроприборы. При любых экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

Добавим, ранее специалисты ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» спрогнозировали в Ростове-на-Дону осадки и потепление до +18 градусов.

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