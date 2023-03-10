В Сальске планируют построить новое здание автовокзала.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Дизайн-проект автовокзала в Сальске будет разработан к апрелю. Соответствующее поручение дал министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.
Старое здание автовокзала было демонтировано из-за аварийного состояния. На время реконструкции на его месте возвели другие помещения.
Здание железнодорожного вокзала находится в стадии реконструкции с 2018 года. Однако в 2023 году работы не проводятся из-за отсутствия денег на эти цели в инвестиционной программе ОАО «РЖД».
Владимир Окунев призвал как можно скорее решить вопрос с работами по обоим вокзалам.
- Сегодня город фактически остался без двух важных объектов транспортной инфраструктуры. В апреле я хочу видеть дизайн-проект нового автовокзала и понимать реальные сроки его строительства, - заключил министр транспорта Ростовской области.
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