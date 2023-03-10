В Ростовской области планируют отремонтировать 23 дороги к Донбассу и Крыму

Обновить собираются дороги регионального, межмуниципального и местного значения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Ростовской области планируют начать ремонт 23 дорог, которые ведут к Донбассу и Крыму. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство транспорта донского региона.

- 23 дороги регионального, межмуниципального и местного значения пострадали из-за увеличения автотрафика. У нас три моста в удручающем состоянии и около 130 км дорог. Совместно с Минтрансом России сейчас отрабатываем вопрос выделения региону дополнительного финансирования. Предварительно, это около 2,5 млрд рублей, - сообщили агентству в региональном ведомстве.

Известно, что количество грузовиков, идущих через Ростовскую область по новому сухопутному коридору, существенно увеличилось. Дорога через новые регионы постепенно привлекает все больший интерес перевозчиков. Ожидается, что направление вскоре станет одним из основных транзитных маршрутов.

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