В Таганроге строительство причала для морских судов завершат в мае

Сейчас идет установка причала. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершить строительные работы по сооружению плавучего причала для пассажирских судов в Таганроге планируют в мае 2023 года. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Сейчас на объекте идет установка причала протяженностью 96 метров. Все работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее губернатор донского региона Василий Голубев отмечал значимость восстановления водного сообщения между портами в акватории Азовского моря, которое всегда там было.

Напомним, в сентябре прошлого года строящийся объект посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда она призывала выполнять работы как можно скорее.

- Делайте все быстро. Это очень важный объект. Это развитие инфраструктуры, которая приморскому городу крайне нужна. Необходимо ускорить сроки реализации, нет времени на раскачку, - сказала Валентина Матвиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К середине марта в Таганрог привезут понтоны для нового причала

Плавучий причал будет принимать круизные теплоходы (подробности)