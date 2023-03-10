В Таганроге строительство причала для морских судов завершат в мае

Сейчас идет установка причала.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Завершить строительные работы по сооружению плавучего причала для пассажирских судов в Таганроге планируют в мае 2023 года. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Сейчас на объекте идет установка причала протяженностью 96 метров. Все работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком.
Ранее губернатор донского региона Василий Голубев отмечал значимость восстановления водного сообщения между портами в акватории Азовского моря, которое всегда там было.
Напомним, в сентябре прошлого года строящийся объект посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда она призывала выполнять работы как можно скорее.
- Делайте все быстро. Это очень важный объект. Это развитие инфраструктуры, которая приморскому городу крайне нужна. Необходимо ускорить сроки реализации, нет времени на раскачку, - сказала Валентина Матвиенко.
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