В Ростовском зоопарке родился кенгуренок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В семье кенгуру из ростовского зоопарка родился малыш. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

У мамы - Бенетты-Вьюги – это четвертый ребенок, у папы – Сибиряка – восьмой.

Пока кенгуренок совсем маленький и все время проводит в «сумке» у мамы. Однако это не мешает ему узнавать окружающий мир. Новорожденный начнет привыкать к самостоятельной жизни только через полгода.

Как отметил Алексей Логвиненко, в зоопарке Ростова-на-Дону кенгуру размножаются на протяжении уже 40 лет.

Напомним, в январе текущего года в ростовском зоопарке родился шетлендский пони. Малышу дали кличку Ермак. Родители, Шара и Пегас, стали родителями не в первый раз.

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